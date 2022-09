Salzburg-Juwel „weiß, wann ich zu Bett gehen muss“

„Sein zartes Alter von 18 Jahren merkte man dem Mittelfeldspieler nur in seiner Unbekümmertheit an. Traute sich etwas zu, zeigte seine tollen Anlagen“, gab es von der „Krone“ die Note 4 (stark). „Es war etwas ganz Besonderes für mich, es ist das Größte, was man als Spieler erreichen kann“, strahlte Kameri, der aufgrund einer Leistenblessur von Luka Sucic in die Startelf gerutscht war, nach seinem Auftritt in der „Königsklasse“. Was der Jungspund sonst noch zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video.