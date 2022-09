Red Bull Salzburg gegen Milan ab 21 Uhr LIVE

Der Champions-League-Auftakt mit dem Heimspiel gegen den siebenfachen Titelträger Milan heute Abend ist für Salzburg „ein absoluter Feiertag“. Coach Matthias Jaissle will in der ausverkauften Arena „riesigem Namen und riesiger Qualität“ äußerst „mutig und frech“ begegnen, nur so sei Italiens Meister in Schach zu halten. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei!