Kritik für Stöckls Aussagen zum Rettungsdienst

Auch Philipp Gutlederer von der Leitstelle „Notruf Niederösterreich“ zeigt sich über Stöckls Aussagen verwundert: „Wir haben 32 Notarztfahrzeuge und drei Hubschrauber in Niederösterreich. Dazu kommen noch ein Intensivtransporthubschrauber und der Wiener Helikopter „Christophorus 9". Mir ist nicht bekannt, dass Notarztstützpunkte in letzter Zeit abgemeldet oder unbesetzt waren“. In Niederösterreich sei in aller Regel binnen weniger Minuten ein Notarzt vor Ort, so Gutlederer. Die Leitstelle ersetze also mit der Alarmierung von Notfallsanitätern keine fehlenden Notärzte, so der Leitstellenexperte.