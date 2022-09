Politstreit um die Rettungsdienst-Standards

Entsprechende landesrechtliche Regelungen, die den Einsatz von Notfall- statt Rettungssanitätern in der Notfallrettung vorschreiben, gibt es etwa bereits in Wien und Niederösterreich. Dort sind die Rettungswagen, die zu lebensbedrohten Patienten ausrücken, nicht nur personell, sondern auch technisch besser ausgestattet. Das heißt, dass zum Patienten die gut qualifizierten Notfallsanitäter ausrücken, die auch Medikamente verabreichen können. Außerdem ist auch ein Herz-Kreislauf-Monitor an Bord, mit dem etwa bei Herzinfarkt-Patienten schnell ein EKG geschrieben werden kann. So können die Sanitäter den Patienten unter Umständen direkt in ein Herzkatheterlabor bringen und ihm zudem ein entsprechendes gerinnungshemmendes Medikament verabreichen. In Salzburg genügen der entsprechenden Verordnung zwei Rettungssanitäter, die außer Sauerstoff keine Medikamente verabreichen dürfen. Außerdem befinden sich auf den Salzburger Rettungswägen standardmäßig keine Herz-Kreislauf-Monitore mit EKG-Funktion.