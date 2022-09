Einheitliche Qualität im Rettungsdienst gefordert

In Salzburg plant das Rote Kreuz mit kommendem Jahr die ersten EKG-Geräte für die Rettungswägen zu beschaffen. Eine medizinische Notwendigkeit, denn Patienten mit Brustschmerzen sollen laut internationalen Leitlinien nach 10 Minuten ein EKG erhalten, um einen Herzinfarkt auszuschließen. Trotzdem sucht man ein solches Gerät in den allermeisten Rettungswägen in Salzburg bislang vergeblich, obwohl der Einsatz „Brustschmerzen“ oft von Sanitätern ohne Notarzt bewältigt wird.