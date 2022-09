„You Suck at Parking“: Wer richtig bremst, gewinnt

„You Suck at Parking“ ist laut Entwickler Happy Volcano „das einzige Rennspiel, bei dem es ums korrekte Anhalten geht“. Besser gesagt: auf die Fähigkeiten beim Einparken. In den mehr als 100 Level mit kontinuierlich steigendem Schwierigkeitsgrad müssen Gamer nämlich zuerst richtig Gas geben und auf Zeit fahren, um dann in der Parklücke am Ende der Strecke zum Stehen zu kommen.