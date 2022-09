Heimfahrt vom Urlaub endete für Familie mit Unfall

Heuer schon 60 Todesopfer auf heimischen Straßen

Keine Überlebenschance hatten indes zwei Slowaken, die Samstagfrüh, wie berichtet, in Weng im Innkreis mit dem Pkw in ein Haus gerast waren und dabei ein Loch in die Hausmauer gerissen hatten. Sie waren das 59. und 60. Todesopfer auf Oberösterreichs Straßen in diesem Jahr. Mehr tödliche Unfälle gab es bisher nur in Niederösterreich. Bundesweit verstarben bis Anfang September 273 Personen - eine Steigerung um 22 Prozent. Den Anstieg erklären Experten damit, dass das Verkehrsaufkommen nahezu auf das Vor-Pandemie-Niveau aus dem Jahr 2019 angestiegen ist.