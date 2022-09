Mit Bierflasche zugeschlagen: Täter ausgeforscht

Wild zu ging es in der Nacht auf Samstag in Nordtirol, wie die „Krone“ berichtete. Doch offenbar flogen auch in Osttirol die Fäuste bzw. Bierflaschen. Vor einem Lokal in Lienz wurden zwei Einheimische im Alter von 21 und 24 Jahren attackiert. Der Tat verdächtig und auch geständig ist ein 21-jähriger Afghane.