Gruppe verprügelte Mann und schlug Glastür ein

Zu einer brutalen Attacke kam es in der Nacht auf Samstag vor einem Lokal in Ötztal-Bahnhof. Vier Personen griffen einen 39-jährigen Türken an und versuchten, ihn mit einem Messer zu verletzen. Als ein Angestellter des Lokals einschreiten wollte, schlug einer der Männer mit einem Stuhl die Verglasung der Eingangstüre ein. Die flüchtige Gruppe konnte von der Polizei ausgeforscht werden.