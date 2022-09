Schwerverletze mit Heli aus Kletterwand befreit

20 Meter über steiles Gelände gestürzt

Doch der Alpinunfall in Malta war nicht der einzige. Für eine 31-Jährige endete am Samstag eine Wanderung in Kals am Großglockner mit schweren Verletzungen im Klinikum. Die Frau stieg über den oberen Mürztalersteig unterhalb der Erzherzog-Johann-Hütte ab. In einem nicht durch ein Stahlseil gesicherten Bereich stolperte sie und stürzte etwa 20 Meter über steiles Gelände. Freunde setzten die Rettungskette in Gang. Sie wurde ins KH Zell am See geflogen.