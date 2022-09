Viele Spieler out! Böser Virus legt Villacher lahm

Das tut weh! Nach der 0:7-Abfuhr in Färjestad wurde klar, warum die Villacher Eishockey-Adler so wenig zu melden hatten. Zu den bisherigen drei Ausfällen mussten gestern vier weitere Spieler mit einem Magen-Darm-Virus im Hotel des Zwischenstopps in Oslo bleiben, konnten die Reise nach Krakau nicht mitmachen. So tritt VSV heute arg dezimiert in der Champions Hockey League an.