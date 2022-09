Einfach nicht antworten

Umgekehrt ärgere ich mich rasend darüber, wenn wer auf mein Mail nicht antwortet. Dabei habe ich die Nachricht so höflich formuliert. Eine bodenlose Frechheit ist das, einen so zu ignorieren! Eine Verrohung der Sitten! Null Kinderstube. Genau deshalb ist unsere Gesellschaft dort, wo sie ist. Moralisch am Abgrund.