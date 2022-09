Herbig würde „Schuh des Manitu“ nun anders machen

Comedian, Schauspieler und Regisseur Michael Herbig (54) würde die Karl-May-Parodie „Der Schuh des Manitu“ so heute nicht mehr machen. „Den Film hab ich vor 22 Jahren gemacht und es war eine Parodie auf Filme, die vor 60 Jahren im Kino waren“, erläuterte „Bully“ Herbig in der am Freitagabend ausgestrahlten Radio-Bremen-Talkshow „3 nach 9“ im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo.