„Winnetou“ verliert Kampf gegen die Absagekultur

Schon länger kritisieren Aktivisten, dass Romane wie jene aus der Feder von Karl May den Völkermord an indigenen Stämmen falsch darstellen und romantisieren. Der deutsche Uni-Professor und Karl-May-Experte Andreas Brenne sagt hingegen in einem Zeitungsinterview, er halte es „für nicht richtig, ein solches Buch nur aufgrund eines Shitstorms aus dem Verkehr zu ziehen“. Schon in der Vorbemerkung werde schließlich klargestellt, es handle sich um eine fiktive Geschichte und keine sachgerechte Darstellung. Karl May selbst war auch nie vor Ort der von ihm erdachten Abenteuer im „Indianerland“, das ist allseits bekannt.