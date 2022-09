Vor dem Steirer-Derby läuft die große Pokerrunde

Knapp vorm Transferschluss haben die steirischen Bundesliga-Klubs noch kräftig zugeschlagen: Sturm hat einen Teil der 17-Transfer-Millionen für Rasmus Höjlund in Albian Ajeti und William Böving investiert. Doch ob Christian Ilzer seine neuen Offensiv-Waffen heute (17 Uhr) im Steirer-Derby in der Merkur Arena schon zündet, hält er streng geheim. So ist’s auch bei seinem Hartberger Gegenüber: Klaus Schmidt ist zwar von Dominik Frieser und Rene Kriwak sehr angetan, lässt sich bezüglich Aufstellung aber nicht in die Karten blicken...