Blutrausch, Tunnelblick und gefallene Schalter

Sinnlos und enthemmt zugetreten

Es wird in diesem Prozess in Wien, Schöffenvorsitz Alexandra Skrdla, viel die Rede sein von „Blutrausch, Tunnelblick und gefallenen Schaltern“. Weniger vom Warum - denn das wissen die beiden 19-Jährigen auch nicht so genau. Nur dass sie in der Disco viel getrunken haben, rausgingen, auf ein Taxi warteten, und merkten, dass da Tumult herrschte. Und eigentlich nur die Streitparteien trennen wollten, um sich mittendrin wiederzufinden - um dann völlig sinnlos und enthemmt loszutreten. Auf der Anklagebank tut ihnen alles ganz furchtbar leid, sie entschuldigen sich aufrichtig, das Opfer bekommt sofort einmal 2000 Euro angeboten.