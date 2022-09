Viele Fragezeichen vor Start der Hallenbad-Saison

Handlungsspielraum in Vöcklabruck

An vielen Schrauben wird auch in Vöcklabruck gedreht. Derzeit wird geprüft, wie die Restwasserwärme besser genutzt werden kann. „Ebenso prüfen wir, ob wir auf dem Dach noch eine PV-Anlage montieren können. Generell sind unsere Stromkosten bis Ende 2023 fixiert, weshalb wir noch ein bisschen Handlungsspielraum haben“, erklärt Bürgermeister Peter Schobesberger.