Jetzt muss der sichere Schulweg erkundet werden

In der nächsten Woche müssen die Schultaschen (probe-)gepackt und die Schultüten befüllt werden. Am 12. September geht es wieder los mit der Schule. Höchste Zeit, die Kinder auch auf das Abenteuer Schulweg vorzubereiten. Im Vorjahr wurden in Oberösterreich bei 68 Schulwegunfällen 75 Kinder verletzt. Besonders traurig: ein Schüler kam ums Leben.