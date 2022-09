Bitter-kaltes Ende | Fehler von Kurz

Der Fehler von Kurz. Die Energie-Frage, vor allem die Wien-Energie-Frage, spielt auch im „Krone“-Interview mit dem neuen steirischen ÖVP-Landeshautmann Christopher Drexler eine Hauptrolle. Er sei „verwundert über die Lässigkeit des Umgangs, über diese besondere Art der Leichtigkeit des Seins, die man in der Bundeshauptstadt an den Tag legt“. Drexler würde ein U-Ausschuss interessieren, der klären sollte, „wie ein Energieversorgungsunternehmen wie die Wien Energie in diese Schieflage geraten kann, dass man in Wochenendstimmung um Milliarden ansuchen muss.“ Der steirische „Krone“-Chefredakteur Oliver Pokorny und „Krone“-Innpolitikerin Ida Metzger befragten den steirischen Landeshauptmann auch zu innerparteilichen Diskussionen. Etwa, ob die ÖVP in der Frage der Sanktionen gespalten sei - nachdem sich der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer kürzlich im „Krone“-Interview für ein Überdenken der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen hat. Drexler ganz unverblümt: „Ich halte die Formulierungen von Thomas Stelzer dazu für nicht glücklich. Es ist nicht angezeigt, in einer derart dramatischen weltpolitischen Frage lokalpolitisches Kleingeld zu wechseln. Das steht Österreich nicht gut an. Die Sanktionen können morgen enden, wenn Putin seinen verbrecherischen Angriffskrieg sofort beendet.“ Und auch Alt-Parteichef Sebastian Kurz schont Drexler nicht, wenn er, angesprochen auf dessen Verhältnis zur SPÖ sagt: „Seine tiefe Skepsis gegenüber einer Zusammenarbeit mit der SPÖ war ein Fehler. Punkt.“ Das klingt nicht nur nach Punkt, sondern nach Ausrufezeichen. Offene Worte, wie man sie in der ÖVP schon länger nicht gehört hat!