Keine Koalition mit FPÖ, schadet Skandal Dornauer?

Noch etwas mehr als drei Wochen sind es bis zur Tiroler Landtagswahl. Nun beginnt die heiße Phase des Wahlk(r)ampfes. Man merkt das nicht nur an der überhand nehmenden Zahl teils nichtssagender Plakate, sondern auch daran, dass für jedes regionale Mini-Ereignis wie etwa Straßenprojekte etc. gleich zu einer Pressekonferenz geladen wird. Mitunter reisen sogar noch Minister aus Wien an, um einem für die Masse bedeutungslosen Regionalereignis so mehr Stellenwert verleihen zu wollen. Angesichts anderer großer Probleme fragt man sich schon, wie zeitgemäß das ist.