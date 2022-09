Comeback des Jahres: Vorfreude auf Roger Federer

Nur noch drei Wochen sind es bis zum Comeback des Jahres. Am 23. September will Tennis-Gigant Roger Federer beim Laver Cup in London aufschlagen. Für den 41-Jährigen wäre es sein erstes Match seit Wimbledon 2021. Seither fragte sich die ganze Tenniswelt, ob der Schweizer jemals wieder auf einem Court zu sehen sein wird.