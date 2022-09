Rothosen lassen das ganze Fußball-Ländle jubeln

Zwar konnten die Steirer noch vor der Halbzeit durch Almog (45.+2) verkürzen - die Begeisterung bei den 850 Zuschauern auf der Birkenwiese ob des Auftretens ihrer Rothosen war dennoch groß. Und die wurde in Hälfte zwei dann noch größer. Zwar versuchte der Bundesligist alles, das drohende Cup-Aus abzuwenden und fand auch einige Chancen zum Ausgleich vor. Doch in der 84. Minute waren es erneut die Dornbirner, die jubeln durften. Elvin Ibrisimovic machte das 3:1 - die Entscheidung. Zwar kamen die Steirer, wie schon in Hälfte eins, in der Nachspielzeit durch Tadic (93.) erneut zum Anschlusstreffer – am Aufstieg der Rothosen änderte das aber nichts mehr.