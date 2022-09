Ehemalige Mülldeponien sollen Sonnenstrom liefern

Wenn es darum geht, den Ausbau von Photovoltaik (PV) in OÖ voranzutreiben, legt Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) jede Menge Kreativität an den Tag. Forderte er zuletzt eine PV-Pflicht beim Neubau von großen offenen Parkplätzen, preschte er am Dienstag mit einer neuen Idee vor: Kaineder möchte Sonnenkraftwerke auf Freiflächen errichten – und zwar auf jenen, die als ehemalige Mülldeponien ohnehin kaum für andere Zwecke nutzbar sind: „Die Vorteile liegen klar auf der Hand: kein zusätzlicher Landverbrauch, vielfach ist die Infrastruktur bereits vorhanden und für die Landwirtschaft sind diese Flächen ohnehin nicht wertvoll, in der Regel günstige Topographie und kaum Verschattung.“