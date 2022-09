„Fast täglich Messerangriffe und Drogendeals“

Seit 22 Jahren lebt Sonja R. in einer Wohnung in der Innsbrucker Speckbacherstraße. All die Jahre gab es keine Probleme mit den Nachbarn. Doch seit rund einem Monat kommt die Tirolerin nicht zur Ruhe. Der Grund: Im Gebäude nebenan in der Franz-Fischer-Straße sollen sich wilde Szenen abspielen: „Dort leben Marokkaner, die mit Drogen dealen“, schildert R. im Gespräch mit der „Tiroler Krone“, „Messerstechereien stehen an der Tagesordnung. Polizei und Rettung sind fast täglich hier.“