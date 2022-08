Kocher: 300-Euro-Bonus für Arbeitssuchende

Das sind die Kriterien

„Die aktuellen Teuerungen treffen Personen, die sich auf Jobsuche befinden und deshalb ein geringes Einkommen haben, besonders hart. Aus diesem Grund haben wir uns als Bundesregierung dafür eingesetzt, dass all jene Personen, die im Mai und Juni mindestens 31 Tage Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen haben, eine Einmalzahlung in der Höhe von 300 Euro als Unterstützungsleistung erhalten. Betroffenen Personen, die beim AMS arbeitslos gemeldet sind, wird die Einmalzahlung automatisch und ohne Antragsstellung mit der Auszahlung des Arbeitslosengelds auf ihr Konto überwiesen oder - falls kein Konto vorhanden ist oder der Wunsch besteht - per Post zugeschickt“, so Kocher.