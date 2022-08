Schlepper raste an Grenze auf Soldaten zu: Urteil

Höchst gefährliche Szenen haben sich im Jänner im burgenländischen Bezirk Güssing abgespielt. Unweit der Grenze war der Lenker eines Kastenwagens, in dem sich mehrere Flüchtlinge befanden, auf Soldaten zugerast. Er wollte sich so der Kontrolle entziehen. Am Mittwoch stand der 26 Jahre alter Moldauer vor Gericht, ebenso sein Beifahrer.