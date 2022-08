Seit 3 Uhr fließt kein Gas mehr über Nord Stream 1

Wie angekündigt ist die Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland am frühen Mittwochmorgen zum Erliegen gekommen. Laut Website der Nord Stream AG floss in der Stunde von 3.00 bis 4.00 Uhr keine nennenswerte Menge mehr. Bereits in der Stunde davor war die Menge demnach gesunken.