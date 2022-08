Athen: Türkei für Migrantenwelle verantwortlich

Der griechische Grenzschutz hat in den letzten 30 Tagen mehr als 36.000 Migranten daran gehindert, von der Türkei aus über den Grenzfluss Evros illegal in die EU zu gelangen. Das teilte der griechische Minister für Bürgerschutz Takis Theodorikakos am Dienstag mit. Seit Jahresbeginn seien bisher rund 154.000 Menschen daran gehindert worden, auf diesem Weg von der Türkei nach Griechenland zu kommen. Zudem seien in diesem Zeitraum 852 mutmaßliche Schlepper festgenommen worden.