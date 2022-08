Sturm angelte sich das nächste Dänen-Juwel

Bevor Sturm morgen Mittwoch in Liebenau gegen Drittligist Austria Salzburg im Cup vor einem Muss-Sieg steht, hat es Andreas Schicker schon wieder getan. Sturms Sportchef wilderte erneut beim FC Kopenhagen und machte im hohen Norden fette Beute! War’s im Jänner Rasmus Höjlund, so ist es jetzt William Böving. Er war einer der Kandidaten, die Sturm als Wunschspieler auf der Liste hatte. In der laufenden Saison fristete der Offensivspieler ein Schattendasein beim FC Kopenhagen. Nur auf fünf kümmerliche Einsätze brachte es Böving, der mit Ex-Kumpel Rasmus Höjlund 44 Mal gemeinsam am Platz stand und noch vor Kurzem als das größere Talent für viele galt.