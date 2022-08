Mattle: „Warum sollten wir für Wien bezahlen?“

Energiekonzerne standen als „Gewinner der Krise“ unter Verdacht - nun steckt die Energie Wien in arger Not. Gilt das bald auch für die Tiroler Wasserkraft AG? Es gibt Entwarnung - vorerst. ÖVP-Chef und Landtagswahl-Spitzenkandidat Anton Mattle, der gleichzeitig auch Tiwag-Aufsichtsratschef ist, hat am Montag wenig Verständnis für eine mögliche Finanzhilfe des Bundes für die in finanzielle Turbulenzen geratene Wien Energie aufgebracht.