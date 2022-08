Brunner: „Wollen helfen, Wien muss aber liefern“

Zwei Milliarden Euro „im Laufe des heutigen Tages, spätestens jedoch bis morgen 12.00 Uhr“, hieß es in einem Brief des Wiener Finanzstadtrats Peter Hanke (SPÖ) an das Finanzministerium am Montag, in welchem von der Bereitstellung einer Kreditlinie von insgesamt sechs Milliarden Euro die Rede ist. Stunden später hieß es, womöglich wäre die dringende Finanzhilfe gar nicht notwendig. Wie viel Geld wird denn nun tatsächlich benötigt? Diese Antwort konnte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) Dienstagfrüh noch immer nicht beantworten, er wird aber im Laufe des Vormittags gemeinsam mit Energieministerin Leonore Gewessler eine Stellungnahme abgeben.