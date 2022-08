Verbund-Chef: Auch nach Krise höhere Energiepreise

Die von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr vorgeschlagene Stromrechnungsbremse wäre für den Chef des österreichischen Energieversorgers ein „vernünftiger Kompromiss“. Die türkis-grüne Regierung will ihr Modell für eine Strompreisbremse in Kürze vorstellen. Es sei „richtig, einen Grundbedarf zu stützen und darüber hinaus den Markt wirken zu lassen“, sagte Strugl am Samstag in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“. „Ich glaube schon, dass es notwendig ist, dass man die Leute hier nicht im Stich lässt“. Die hohen Energiepreise seien „eine große Belastung“ für viele Haushalte.