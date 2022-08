Karriere bei Polizei: Letzte Chance für Kurs

In ganz Österreich werden, wie berichtet, neue Kräfte bei der Polizei dringend benötigt. Im Burgenland können sich Schnellentschlossene noch rasch für den nächsten Zwei-Jahres-Kurs, der am 1. Dezember beginnt, anmelden, bevor die Bewerbungsfrist in drei Tagen endet. „Unser Beruf bietet ein vielfältiges, spannendes Betätigungsfeld“, sagt Landespolizeidirektor Martin Huber. Das breitgefächerte Spektrum reiche von Streifenpolizisten über Kriminalbeamte bis zu Drohnenpiloten und Hundeführern. Das Gehalt während der Ausbildung macht ungefähr 1400 € netto aus, das entspricht fast 2000 € brutto. Danach steigt das Grundsalär auf beinahe 4000 € brutto mit Überstunden und Zulagen an.