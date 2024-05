Neue Bestzeit im Visier – Rom als Mammutaufgabe!

Die Freiluft-Saison der Leichtathleten steht unmittelbar vor der Tür, für Niklas Strohmayer-Dangl startet sie am Sonntag beim Horst Mandl Memorial in Graz. Für den Neufelder geht es in nur 14 Tagen mit vier Meetings Schlag auf Schlag. Denn bereits am 26. Mai ist Quali-Schluss für die EM in Rom in Juni.