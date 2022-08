Hohe Papierpreise: Steirische Verlage unter Druck

Mangelware Papier wird immer teurer

„Wir mussten den Preis für unsere Bücher in den vergangenen Jahren schon mehrfach anheben, unter anderem weil die Papierpreise so gestiegen sind“, schildert Annette Knoch vom Grazer Droschl Verlag. Auch die Verfügbarkeit von Papier stellt ein Problem dar: „Wir haben heuer schon im Frühjahr große Mengen an Papier angekauft, damit wir unsere Herbsttitel absichern können“, sagt Anita Keiper von der Edition Keiper.