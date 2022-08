Rapid-Spiel wird am Nationalfeiertag nachgetragen

Die Partie war am vergangenen Wochenende auf Antrag Rapids nicht gespielt worden, damit sich die Hütteldorfer besser auf das Rückspiel im Conference-League-Play-off gegen FC Vaduz vorbereiten konnten. Die Liechtensteiner setzten sich allerdings am Donnerstag mit 2:1 durch, Rapid schied so aus dem Europacup aus.