Grapschender Biker in Tirol: Verdächtiger gefasst

Die ersten beiden Fälle sexueller Belästigung, die die Polizei publik machte, geschahen am 1. August. Ein Motorradfahrer näherte sich von hinten Radfahrerinnen, die auf einem Radweg unterwegs waren, und begrapschte sie an Gesäß und Brust - zunächst in Hart im Zillertal, dann in Schwaz. Eine weitere Radfahrerin fiel dem Täter am 11. August zum Opfer - sie begrapschte der Biker auf der Rotholzer Landesstraße, ehe er auf seinem Rennmotorrad ohne Kennzeichen flüchtete. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.