NÖ wieder Schauplatz von Europas größtem Weinfest

Die Ernte des Jahres feiern: Bereits zum 27. Mal geht von Ende August bis Ende November 2022 mit dem „Weinherbst Niederösterreich“ die größte weintouristische Initiative Europas in Szene. Wie schon im Vorjahr werden Tausende Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Auch heuer finden in den über 100 niederösterreichischen Weinherbst-Gemeinden entlang der 830 Kilometer langen Weinstraße Hunderte Veranstaltungen statt, die sich mit dem Thema Wein beschäftigen.