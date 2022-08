Sieg soll her - Schlusslicht Weiz unter Druck!

Der SC Weiz starteten mehr als nur durchwachsen in die neue Saison der Regionalliga Mitte. Prskalo & Co. warten immer noch auf einen vollen Erfolg. Nach fünf Spielen und nur zwei Punkten rangieren die Weizer um Trainer Jörg Schirgi momentan am letzten Tabellenplatz. Heute (19 Uhr) wartet mit Deutschlandsberg der nächste schwere Gegner. MIt Sandro Derler musste auch schon der sportliche Leiter seine Sachen packen.



Wieso es nun mit dem ersten Saisonsieg klappen soll? „Uns haben bisher nur Kleinigkeiten auf den Sieg gefehlt, wir haben die Qualität. Das wollen wir beweisen!“, sagt Schirgi. Ob er sich Sorgen um seinen Job macht? „Darüber mache ich mir keine Gedanken, ich kann es ja nicht beeinflussen. Aber ich gebe alles, um meinen Teil für den Erfolg beizutragen.“