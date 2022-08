Eine Tonne Crystal Meth in Australien entdeckt

Nach dem Fund mehrerer hundert Kilogramm Methamphetamin ist in Australien nun mehr als eine Tonne der Droge entdeckt worden. Wie bereits zuvor sei das auch als Crystal Meth oder „Ice“ bekannte Rauschmittel in Marmorplatten versteckt gewesen, teilten am Freitag der Grenzschutz und die Polizei des Bundesstaates New South Wales mit.