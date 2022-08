Sonic-Youth-Legende mit Klanginstallation in Wien

Der 66-Jährige hat natürlich auch die Freizeit nicht zu kurz kommen lassen. „Ich war schon so oft in Wien, aber noch nie so lange am Stück. Wir haben die Zeit genutzt, um Museen zu besuchen, die Architektur der Stadt zu bewundern und ein paar ausgedehnte Strecken mit dem Rad zu fahren.“ Der passionierte Biker borgt sich bei seinen Europa-Aufenthalten immer wieder schmucke Räder aus, um sich und seine Kreativität fit zu halten. In der Pandemie fiel Ranaldo das gar nicht so leicht. Als er das elektronisch-experimentelle Album „Names Of North End Women“ mit seinem Freund Raul Refree aus Barcelona 2020 veröffentlicht, schwebt der Lockdown schon wie ein imaginäres Damoklesschwert über unseren Köpfen. Zwei kleine Shows gehen sich aus, dann macht die Welt zu und Ranaldo verliert, wie auch viele andere, den Drive. Fünf Monate lang, bis in den Spätsommer hinein, greift er keine Gitarre an. Erstmals seit seinem 18. Lebensjahr sitzt er nicht mindestens einmal pro Monat im Flieger.