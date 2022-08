Traktor-Spektakel startet mit leisen Misstönen

Große Vorfreude und auch ein kleines bisschen Ärger sind für das Rennwochenende in Reingers, Bezirk Gmünd, vorprogrammiert. Grund dafür: Dutzende PS-starke Traktoren, die einerseits für ein regelrechtes Spektakel sorgen und andererseits Lärm und Abgase verursachen. So mancher Nachbar ist wenig erfreut: „Dieses umweltverschmutzende Traktorrennen ist doch schon überholt, da hätte man sich längst was Neues einfallen lassen können“, übt eine Anrainerin anonym Kritik. Die Veranstalter dürften sich von den Misstönen aber nur wenig beeindrucken lassen, immerhin sorgt man ja für „grüne Verbesserungen“.