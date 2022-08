Kitzbühel und Innsbruck sind teuerste Pflaster

Niederösterreich am günstigsten, Wien auf Rang acht

Am wenigstens legt man im Bezirk Lilienfeld (Niederösterreich) hin. Dort liegt der Mediankaufpreis für Eigentum bei 1360 Euro. Außerhalb der Großstädte und beliebtesten Tourismusregionen ist der Immobilienkauf dagegen deutlich günstiger. So liegt der Mediankaufpreis in rund einem Drittel der insgesamt 61 untersuchten Bezirke unter 3.000 Euro. In Wien liegt das Preisniveau mittlerweile bei 5420 Euro, was Rang acht im Österreich-Vergleich ergibt.