Rangers und FC Kopenhagen in der Champions League

Mit PSV verpasste auch der eingewechselte Phillipp Mwene den Sprung in die Königsklasse. Die Rangers stehen erstmals seit 2010 in der Champions League. Das entscheidende Tor schoss der Kroate Antonio Colak in der 60. Minute. Österreichs Internationaler Mwene kam in der 62. Minute für den ehemaligen Salzburger Andre Ramalho aufs Feld.