Rapid-Rookie bekommt ab sofort Einzel-Sponsor

Geschäftsführer Sport, Zoran Barišić, meint: „Die Ausbildung und Förderung junger Spieler ist ein zentrales Element unserer Philosophie. Uns ist es in den letzten Jahren immer wieder gelungen, gute Spieler über unsere Akademie und die zweite Mannschaft in den Profifußball zu bringen und diesen Weg wollen wir in Kombination mit routinierteren Spielern im Kader auch weiter gehen. In der Vorsaison sammelten bei uns heimische U22-Akteure die meisten Spielminuten innerhalb der Liga und lagen wir auch in der Österreicher-Topf-Wertung auf dem ersten Platz.“