Griechische Regierung verschärft Grenzschutz

Der gesamte Grenzzaun entlang des Flusses Evros im Nordosten des Landes wäre dann rund 220 Kilometer lang, wie der Staatsfunk am Mittwoch berichtete. Einen entsprechenden Entschluss traf der Rat für Äußeres und Verteidigung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Dienstagabend. Dieser sieht auch mehr Personal und neue elektronische Beobachtungsinstrumente für den Grenzschutz vor. Für die Küstenwache, die in der Ostägäis die Seegrenze zur Türkei kontrolliert, wurden zusätzliche Patrouillenboote und Flugzeuge angekündigt.