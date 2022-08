Sepp Straka: 500.000 Dollar allein für die Anreise

Straka reiste bereits am Montag an, spielte am Dienstag 18 Loch, um am Mittwoch neun Loch nachzulegen. „Mir gefällt der Platz, ich habe ihn schon öfter zu College-Zeiten gespielt“, so Straka, der zuletzt auf Plätzen mit vielen Wasserhindernissen glänzte. „Das könnte ein gutes Omen sein. Wichtig ist, nicht ins Wasser zu schießen.“ Sollte es ihm doch bis zum Hals stehen, müsste er sich mit 500.000 Euro für den letzten Platz trösten.