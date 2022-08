1. Tierschutztag findet im September endlich statt

Alle guten Dinge sind drei! Am 3. September soll von 9 bis 13 Uhr nach zweimaliger Absage nun endlich der Tierschutztag am Neuen Platz in Klagenfurt stattfinden. Viel Vereine und Organisationen, die sich dem Tierschutz verschrieben haben, werden daran teilnehmen und Interessierten ein tolles Programm bieten.