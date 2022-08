Polizei konnte Serieneinbrecher ausforschen

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme des Mannes an. Der 71-Jährige konnte in Niederösterreich nach einem weiteren Diebstahl und nach kurzer Flucht gestellt und festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert und anschließend in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.