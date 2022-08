40-Meter-Luxusjacht vor Italiens Küste gesunken

Versuche, die Jacht in einen Hafen zu schleppen, scheitern

Mit einem Schleppschiff wurde versucht, die Saga in den Hafen von Crotone zu schleppen. Das Vorhaben scheiterte laut Angaben der Küstenwache aber am stürmischen Wetter und der bereits starken Schräglage der Jacht (Bild unten). Weil schon zu viel Wasser in den Rumpf des Schiffes eingedrungen war, mussten die Einsatzkräfte die Jacht schließlich sinken lassen.